Atelier sommeil Légendes de druide Lesneven
Atelier sommeil Légendes de druide Lesneven jeudi 19 février 2026.
Atelier sommeil
Légendes de druide 9 Place Maréchal FOCH Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 17:00:00
fin : 2026-02-19 18:00:00
Date(s) :
2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19
Atelier Sophrologie Sommeil
Retrouver le plaisir de bien dormir
Fatigue, réveils nocturnes, mental envahissant…
Et si vous preniez enfin le temps de réapprendre à dormir ?
Cet atelier s’appuie sur la sophrologie Caycédienne, méthode créée par le Dr Alfonso Caycedo, à travers un protocole en 5 séances pour retrouver des nuits plus sereines et réparatrices.
– Petit groupe privilégié (4 personnes maximum)
– Échanges, parole, prise de conscience
– Outils simples et concrets à réutiliser chez soi
– Audios transmis après chaque séance pour prolonger la pratique à la maison
– Plus d’énergie, de bonne humeur et d’envie au réveil .
Légendes de druide 9 Place Maréchal FOCH Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 31 16 07 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier sommeil
L’événement Atelier sommeil Lesneven a été mis à jour le 2026-01-07 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne