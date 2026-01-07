Atelier sommeil Légendes de druide Lesneven

Atelier sommeil

Lesneven

Début : 2026-02-19 17:00:00

fin : 2026-02-19 18:00:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19

Atelier Sophrologie Sommeil

Retrouver le plaisir de bien dormir

Fatigue, réveils nocturnes, mental envahissant…

Et si vous preniez enfin le temps de réapprendre à dormir ?

Cet atelier s’appuie sur la sophrologie Caycédienne, méthode créée par le Dr Alfonso Caycedo, à travers un protocole en 5 séances pour retrouver des nuits plus sereines et réparatrices.

– Petit groupe privilégié (4 personnes maximum)

– Échanges, parole, prise de conscience

– Outils simples et concrets à réutiliser chez soi

– Audios transmis après chaque séance pour prolonger la pratique à la maison

– Plus d’énergie, de bonne humeur et d’envie au réveil .

Légendes de druide 9 Place Maréchal FOCH Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 31 16 07 63

