Atelier sommeil Limoges Maison des séniors Limoges

Atelier sommeil Limoges Maison des séniors Limoges mardi 30 septembre 2025.

Atelier sommeil Limoges

Maison des séniors 12 Rue des Petites Maisons Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-09-30

Atelier animé par un professionnel et proposé par Neo Silver (financement Conseil Départemental de la Haute-Vienne)

Comprendre les évolutions du sommeil liées au vieillissement

Explorer les causes de ses troubles du sommeil

Adopter des comportements et pratiques favorables

Développer des routines du soir personnalisées

Maîtriser des techniques de gestion du stress et des émotions pour réduire les sources de tension

> De 60 à 99 ans. .

Maison des séniors 12 Rue des Petites Maisons Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 00

English : Atelier sommeil Limoges

German : Atelier sommeil Limoges

Italiano :

Espanol : Atelier sommeil Limoges

L’événement Atelier sommeil Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-08-23 par OT Limoges Métropole