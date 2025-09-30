Atelier sommeil Limoges Maison des séniors Limoges
Maison des séniors 12 Rue des Petites Maisons Limoges Haute-Vienne
Gratuit
Atelier animé par un professionnel et proposé par Neo Silver (financement Conseil Départemental de la Haute-Vienne)
Comprendre les évolutions du sommeil liées au vieillissement
Explorer les causes de ses troubles du sommeil
Adopter des comportements et pratiques favorables
Développer des routines du soir personnalisées
Maîtriser des techniques de gestion du stress et des émotions pour réduire les sources de tension
> De 60 à 99 ans. .
Maison des séniors 12 Rue des Petites Maisons Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 00
