Atelier sommeil Abbaye de Belloc Urt
Atelier sommeil Abbaye de Belloc Urt samedi 14 mars 2026.
Atelier sommeil
Abbaye de Belloc 585 Route Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Dormir comme un loir… Dormir sur ses 2 oreilles…
Le sommeil, c’est la santé, et bien dormir se prépare le jour.
Alors, si vous souhaitez améliorer la qualité de votre sommeil, vous pouvez participer à un atelier de 3 séances animé par Claudine Decay infirmière en santé publique/ psychomaticienne.
Atelier sur réservation. .
Abbaye de Belloc 585 Route Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 01 61 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier sommeil
L’événement Atelier sommeil Urt a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de Tourisme Pays Basque