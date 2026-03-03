Atelier sommeil Abbaye de Belloc Urt

Atelier sommeil

Abbaye de Belloc 585 Route Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Dormir comme un loir… Dormir sur ses 2 oreilles…

Le sommeil, c’est la santé, et bien dormir se prépare le jour.

Alors, si vous souhaitez améliorer la qualité de votre sommeil, vous pouvez participer à un atelier de 3 séances animé par Claudine Decay infirmière en santé publique/ psychomaticienne.

Atelier sur réservation. .

Abbaye de Belloc 585 Route Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 01 61 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier sommeil

L’événement Atelier sommeil Urt a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de Tourisme Pays Basque