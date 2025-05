Atelier Son – La Mégisserie Saint-Junien, 24 mai 2025 14:00, Saint-Junien.

Haute-Vienne

Atelier Son La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 14:00:00

fin : 2025-05-24 15:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Plongez dans une aventure sonore en famille ! À l’occasion de Samedi en famille #3, Les Polyculteurs vous invitent à tendre l’oreille et à découvrir les secrets des sons de la nature.

En marge du spectacle Jeunes Rivières, participez à un atelier ludique et captivant où petits et grands apprendront à écouter, reconnaître et enregistrer les murmures de la nature. Laissez-vous surprendre par les histoires que les paysages vous chuchotent… Une expérience unique pour éveiller vos sens et partager un moment complice en famille !

Ouvrez grand vos oreilles et rejoignez-nous pour une journée riche en découvertes ! .

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98

English : Atelier Son

German : Atelier Son

Italiano :

Espanol : Atelier Son

L’événement Atelier Son Saint-Junien a été mis à jour le 2025-05-07 par SPL Terres de Limousin