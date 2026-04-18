Atelier sophro-créatif de Printemps

Ottrott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Et si vous profitiez du renouveau du printemps pour vous reconnecter à vous-même ? Inscription jusqu’au 15 avril.

Nous vous invitons à un atelier tout en douceur, inspiré par cette saison de renaissance et d’éclosion. Un moment hors du temps pour faire circuler une nouvelle énergie, réveiller votre créativité et semer de belles intentions.

Animé par Céline, facilitatrice de créativité et Fanny, sophrologue, cet atelier mêle relaxation, expression artistique et voyage sonore intuitif.

Au programme

– Création de mandalas inspirés du printemps et de votre élan intérieur

– Relaxation guidée pour se libérer des tensions et accueillir le renouveau

– Voyage sonore avec instruments intuitifs pour une immersion apaisante et régénérante

– Un espace pour ralentir, vous recentrer et laisser éclore ce qui sommeille en vous… en toute simplicité et sans jugement.

Accessible à tous à partir de 16 ans aucun prérequis nécessaire

Matériel fourni infos pratiques envoyées par mail lors de la confirmation de séance.

Une collation vous sera offerte à la fin de la séance.

Laissez le printemps vous inspirer… et fleurir de l’intérieur ! .

Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 65 98 42 48 contact@leveilducolibri.fr

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English :

How about taking advantage of spring’s renewal to reconnect with yourself? Registration until April 15.

L’événement Atelier sophro-créatif de Printemps Ottrott a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile