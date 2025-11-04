Atelier Sophro et fromages Salon des P’Tea Chats Le Havre

Atelier Sophro et fromages

Salon des P'Tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-04 18:15:00

fin : 2025-11-04 19:45:00

2025-11-04

Alice Routel Be Home Performance et Roxane, de Bières et Fromages allient leurs deux passions pour vous proposer un atelier insolite alliant sophrologie et formages !

Cet atelier est parfait pour vous offre une pause gourmande et relaxante.

Ce moment de zénitude se déroulera dans un cadre tout aussi insolite le Salon des P’Tea Chats. Un lieu cocooning en compagnie de vos amis à quatre pattes.

Elles mettent également à l’honneur les fromages normands !

Au programme de cet atelier

– 3 dégustations guidées en pleine conscience,

– une expérience immersive de la visualisation sensorielle.

L’atelier se déroulant dans un bar à chats, soyez vigilant aux éventuelles allergies Durée 1h30.

Réservation obligatoire. .

Salon des P'Tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 09 78 76 02 bieresefromages@gmail.com

English : Atelier Sophro et fromages

