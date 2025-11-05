Atelier Sophro-Naître école Maternelle Saint Gabriel Yssingeaux
Atelier Sophro-Naître école Maternelle Saint Gabriel Yssingeaux mercredi 5 novembre 2025.
Atelier Sophro-Naître
école Maternelle Saint Gabriel 16 Rue Traversière Yssingeaux Haute-Loire
Début : Mercredi 2025-11-05 18:00:00
fin : 2025-12-17 19:30:00
2025-11-05
SOPRHO-NAÎTRE 7 semaines pour une grossesse sereine et un accouchement en confiance. Gérez le stress, préparez la naissance et le post-partum avec des outils concrets de sophrologie. Ateliers de groupe à Yssingeaux.
école Maternelle Saint Gabriel 16 Rue Traversière Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 88 57 12 gaellepages.sophrologue@gmail.com
English :
SOPRHO-NAÎTRE: 7 weeks for a serene pregnancy and confident birth. Manage stress, prepare for birth and the post-partum period with concrete sophrology tools. Group workshops in Yssingeaux.
German :
SOPRHO-NACHBARIN: 7 Wochen für eine entspannte Schwangerschaft und eine selbstbewusste Geburt. Bewältigen Sie den Stress, bereiten Sie sich mit konkreten Sophrologie-Tools auf die Geburt und das Wochenbett vor. Gruppenworkshops in Yssingeaux.
Italiano :
SOPRHO-NAÎTRE: 7 settimane per una gravidanza serena e un parto sereno. Gestire lo stress, prepararsi alla nascita e al periodo post-parto con strumenti pratici di terapia di rilassamento. Workshop di gruppo a Yssingeaux.
Espanol :
SOPRHO-NAÎTRE: 7 semanas para un embarazo tranquilo y un parto con confianza. Gestione el estrés, prepárese para el parto y el posparto con herramientas prácticas de terapia de relajación. Talleres en grupo en Yssingeaux.
