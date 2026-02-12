Atelier Sophro Nature Maison Marbeuf Rennes Samedi 7 mars, 14h30 Ille-et-Vilaine

Ateliers de sophrologie avec un temps en extérieur et un temps en intérieur au rythme des saisons et des éléments – pour se relier à la nature, à son corps, et à soi.

Inscription à l’atelier via ce lien : [https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/atelier-sophro-nature](https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/atelier-sophro-nature)

Les rythmes du vivant – Ateliers de sophro nature animés par Claire Lerossignol, sophrologue.

Des espaces bienveillants et sécurisants, accessibles à tous, sans prérequis.

Chacun·e est invité·e à avancer à son rythme, dans l’écoute de ses ressentis et le respect de ses limites.

Tarif : 22€ + 2€ d’adhésion à l’asso (le tarif comprend l’animation de l’atelier, 1 tisane, et mise à disposition des tapis de yoga et plaids) – Prévoir coussin et vêtements confortables et adaptés à la météo.

Un samedi par mois de 14h30 à 15h30 (07 février, 07 mars, 11 avril , 30 mai et 20 juin)

Adultes

Nombre de places limité à 5 personnes pour préserver l’intimité du cercle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T15:30:00.000+01:00

1

https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/atelier-sophro-nature

Maison Marbeuf 21 boulevard marbeuf Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

