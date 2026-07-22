Informations pratiques

Jullouville

Atelier Sophro-Naturo: des clés pour un sommeil plus serein

5 Avenue de la Tanguière Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 12:15:00

Date(s) :

2026-07-25

Stéphanie (Bulle de Phénix) et Betty (Inspire B) vous propose un atelier alliant leurs pratiques au sein de Symbiose 8 Milles Nautic à Jullouville

Des clés pour un sommeil plus serein

Quand la sophrologie rencontre la naturopathie et la réflexologie au service de votre bien-être, votre boîte d’outils s’en trouve enrichit avec

des exercices simples de sophrologie pour apaiser votre sommeil

des conseils Naturo faciles à mettre en place le soir

une expérience olfactive à base d’huiles essentielles

des points de réflexologie à stimuler soi-même

Et pour finir une petite tisane à déguster

Un moment doux pour vous au rythme de la mer!

Envie de nous rejoindre ? Réservez votre place dès aujourd’hui !

ou contactez-nous:

Stéphanie: 06 26 13 44 55 / stephanie@bulledephenix.fr

Betty: 06 46 71 20 96 / inspirebettyn@gmail.com

Les places seront limitées pour rester dans la douceur.

Au plaisir de partager ce moment avec vous ! .

5 Avenue de la Tanguière Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 26 13 44 55 stephanie@bulledephenix.fr

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English : Atelier Sophro-Naturo: des clés pour un sommeil plus serein

L’événement Atelier Sophro-Naturo: des clés pour un sommeil plus serein Jullouville a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Granville Terre et Mer