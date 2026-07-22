Atelier Sophro-Naturo: des clés pour un sommeil plus serein Jullouville
samedi 25 juillet 2026 · Jullouville
Informations pratiques
Jullouville
Atelier Sophro-Naturo: des clés pour un sommeil plus serein
5 Avenue de la Tanguière Jullouville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:15:00
Date(s) :
2026-07-25
Stéphanie (Bulle de Phénix) et Betty (Inspire B) vous propose un atelier alliant leurs pratiques au sein de Symbiose 8 Milles Nautic à Jullouville
Des clés pour un sommeil plus serein
Quand la sophrologie rencontre la naturopathie et la réflexologie au service de votre bien-être, votre boîte d’outils s’en trouve enrichit avec
des exercices simples de sophrologie pour apaiser votre sommeil
des conseils Naturo faciles à mettre en place le soir
une expérience olfactive à base d’huiles essentielles
des points de réflexologie à stimuler soi-même
Et pour finir une petite tisane à déguster
Un moment doux pour vous au rythme de la mer!
Envie de nous rejoindre ? Réservez votre place dès aujourd’hui !
ou contactez-nous:
Stéphanie: 06 26 13 44 55 / stephanie@bulledephenix.fr
Betty: 06 46 71 20 96 / inspirebettyn@gmail.com
Les places seront limitées pour rester dans la douceur.
Au plaisir de partager ce moment avec vous ! .
5 Avenue de la Tanguière Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 26 13 44 55 stephanie@bulledephenix.fr
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English : Atelier Sophro-Naturo: des clés pour un sommeil plus serein
L’événement Atelier Sophro-Naturo: des clés pour un sommeil plus serein Jullouville a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Granville Terre et Mer
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