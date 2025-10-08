Atelier sophro-philo : détente et réflexion pour les séniors L’Union nationale des retraités et des personnes âgées (UNRPA) Paris

Atelier sophro-philo : détente et réflexion pour les séniors L’Union nationale des retraités et des personnes âgées (UNRPA) Paris mercredi 8 octobre 2025.

Dans une ambiance conviviale et bienveillante, l’UNRPA invite les séniors à participer à un atelier « Sophro-Philo », une activité qui combine relaxation corporelle et stimulation intellectuelle.

Grâce à des exercices de sophrologie douce, les participantes et participants sont invités à se recentrer, à relâcher les tensions et à cultiver la sérénité.

Ces temps de détente sont suivis d’échanges philosophiques ouverts, permettant à chacun d’exprimer ses réflexions, ses émotions et ses questionnements sur des thèmes du quotidien.

Une belle occasion de prendre soin de soi, tout en nourrissant le lien social et la pensée.

L’Union nationale des retraités et des personnes âgées (UNRPA) propose aux séniors un atelier original mêlant sophrologie douce et échanges philosophiques.

Un moment pour se relaxer, partager ses idées et nourrir son bien-être intérieur.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 14h30 à 16h15

gratuit

Entrée libre

Atelier ouvert à tous dans la limite des places disponibles.

Inscription conseillée, par email contact@unrpa-paris.fr ou au 01.42.23.43.95

Public adultes. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-08T17:30:00+02:00

fin : 2025-10-08T19:15:00+02:00

Date(s) : 2025-10-08T14:30:00+02:00_2025-10-08T16:15:00+02:00

L’Union nationale des retraités et des personnes âgées (UNRPA) 14 rue Tlemcen 75020 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris