Atelier Sophro Relax Cabinet Stéphanie Deman Cailleville

Cabinet Stéphanie Deman 281 rue Sainte Gertrude Cailleville Seine-Maritime

Début : 2025-09-15 18:00:00

fin : 2025-09-15 19:00:00

2025-09-15

Atelier sophro Relax a partir de 11ans, tous les lundis de 18h à 19h au cabinet à Cailleville. Tél 06 75 01 10 57

1ère séance gratuite.

Les suivantes 15€/séance 120€ les 10 séances

Tapis et plaid fournis. Sur réservation par sms ou Messenger. Nombre de places limité à 5 personnes.

Cabinet Stéphanie Deman 281 rue Sainte Gertrude Cailleville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 01 10 57 stephanie.deman.sophrologue@gmail.com

English : Atelier Sophro Relax

Sophro Relax workshop from 11 years old, every Monday from 6pm to 7pm at the practice in Cailleville. Tel: 06 75 01 10 57

1st session free.

Subsequent sessions: ?15/session ?120/10 sessions

Mats and plaid provided. Reservations by sms or Messenger. Places limited to 5 people.

German :

Sophro Relax-Workshop ab 11 Jahren, jeden Montag von 18:00 bis 19:00 Uhr in der Praxis in Cailleville. Tel: 06 75 01 10 57

die erste Sitzung ist kostenlos.

Jede weitere Sitzung: 15 Euro pro Sitzung 120 Euro für 10 Sitzungen

Matte und Plaid werden bereitgestellt. Reservierung per SMS oder Messenger. Die Anzahl der Plätze ist auf 5 Personen begrenzt.

Italiano :

Laboratorio Sophro Relax a partire dagli 11 anni, ogni lunedì dalle 18.00 alle 19.00 presso lo studio di Cailleville. Tel: 06 75 01 10 57

prima sessione gratuita.

Sessioni successive: € 15 a sessione € 120 per 10 sessioni

Tappetini e coperte forniti. Prenotazioni via SMS o Messenger. Posti limitati a 5 persone.

Espanol :

Taller Sophro Relax a partir de 11 años, todos los lunes de 18:00 a 19:00 en el consultorio de Cailleville. Teléfono: 06 75 01 10 57

1ª sesión gratuita.

Sesiones siguientes: 15 euros por sesión 120 euros por 10 sesiones

Se proporcionan colchonetas y mantas. Reservas por SMS o Messenger. Plazas limitadas a 5 personas.

