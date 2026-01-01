Atelier sophro-yoga pour lâcher prise École Maternelle Saint Gabriel Yssingeaux

Atelier sophro-yoga pour lâcher prise

École Maternelle Saint Gabriel 16 Rue Traversière Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

20€ si adhérent Spirale 43 Bien-Être

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 12:30:00

Date(s) :

2026-01-17

À l’occasion de la Journée internationale du lâcher-prise, notre association propose un atelier sophrologie et yoga. 1h de sophrologie, 1h de yoga pour relâcher corps et esprit, avec une pause collation et un temps d’échanges dans un cadre bienveillant.

.

École Maternelle Saint Gabriel 16 Rue Traversière Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 88 57 12 gaellepages.sophrologue@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark International Day of Letting Go, our association is offering a sophrology and yoga workshop. 1h of sophrology, 1h of yoga to relax body and mind, with a snack break and a time for sharing in a caring environment.

L’événement Atelier sophro-yoga pour lâcher prise Yssingeaux a été mis à jour le 2026-01-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire