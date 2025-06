Atelier sophrofil – Les Saffres Valréas 15 juin 2025 07:00

Vaucluse

Atelier sophrofil Les Saffres 321 rte de Saint Pierre Valréas Vaucluse

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

Marcher sur le fil à la rencontre de soi-même, grâce à la sophrologie et la funambulie.

.

Les Saffres 321 rte de Saint Pierre

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 77 41 34 28 myrtillebonnifacy@gmail.com

English :

Walk the tightrope to find yourself, thanks to sophrology and tightrope walking.

German :

Auf dem Drahtseil gehen, um sich selbst zu begegnen, dank der Sophrologie und des Seiltanzes.

Italiano :

Camminare sulla corda per trovare se stessi, grazie alla sofrologia e al funambolismo.

Espanol :

Camina por la cuerda floja para encontrarte a ti mismo, gracias a la sofrología y la cuerda floja.

L’événement Atelier sophrofil Valréas a été mis à jour le 2025-06-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes