Atelier Sophrofil Valréas

✨ *Formule inédite !* ✨

Mélange de sophrologie et funambulie pour détente, centrage et ancrage dans l’instant présent par une écoute subtile du corps.

Marcher sur le fil… à la rencontre de soi-même.

English :

? *Unique formula* ?

A blend of sophrology and tightrope walking for relaxation, centering and anchoring in the present moment through subtle listening to the body.

Walking on the tightrope… in search of yourself.

German :

? *Eine völlig neue Formel!* ?

Eine Mischung aus Sophrologie und Seiltanz für Entspannung, Zentrierung und Verankerung im gegenwärtigen Moment durch subtiles Hören auf den Körper.

Gehen Sie auf dem Drahtseil… und begegnen Sie sich selbst.

Italiano :

? *Una formula nuova di zecca*?

Una miscela di sofrologia e funambolismo per rilassarsi, centrarsi e ancorarsi al momento presente ascoltando sottilmente il proprio corpo.

Camminare sulla fune… incontrare se stessi.

Espanol :

? *Una fórmula totalmente nueva* ?

Una mezcla de sofrología y funambulismo para relajarte, centrarte y anclarte en el momento presente escuchando sutilmente a tu cuerpo.

Camina por la cuerda floja… encuéntrate contigo mismo.

