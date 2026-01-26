Atelier sophrologie à La Butte Améliorer son sommeil La Butte (Espace Bien-Être) Plouider

Atelier sophrologie à La Butte Améliorer son sommeil

La Butte (Espace Bien-Être) 12 rue de la mer Plouider Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 10:00:00

fin : 2026-02-22 12:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Un atelier entièrement dédié au sommeil, pour renouer avec des nuits plus paisibles et réparatrices. Guidé par la voix de Virginie Lelong, sophrologue et coach professionnelle, cet atelier propose une parenthèse de déconnexion à travers des exercices simples de respiration et de relaxation. Pensé comme un temps de recentrage, il permet de relâcher les tensions, apaiser le mental et créer les conditions d’un repos plus profond. Des clés pratiques, faciles à intégrer dans le quotidien, sont transmises afin de prolonger les bienfaits au-delà de la séance.

Atelier accessible à tous, sur réservation. .

La Butte (Espace Bien-Être) 12 rue de la mer Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier sophrologie à La Butte Améliorer son sommeil

L’événement Atelier sophrologie à La Butte Améliorer son sommeil Plouider a été mis à jour le 2026-01-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne