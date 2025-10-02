Atelier sophrologie améliorer son sommeil activité seniors Accueil de loisirs « La plaine récré » Sainte-Gemme-la-Plaine

Accueil de loisirs « La plaine récré » 12 bis, rue des Ecoliers Sainte-Gemme-la-Plaine Vendée

Début : 2025-10-02 14:00:00

fin : 2025-11-06 16:00:00

2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-11-06

Un cycle de 4 séances pour améliorer la qualité de votre sommeil grâce à la sophrologie, à Sainte-Gemme-la-Plaine.

Un atelier pour améliorer la qualité de votre sommeil grâce à la sophrologie

repérer les facteurs qui perturbent votre sommeil,

apprendre à favoriser un endormissement paisible…

Ateliers animés par Bénédicte Yvernogeau, sophrologue.

Inscription auprès de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral

10€ le cycle de 4 séances .

Accueil de loisirs « La plaine récré » 12 bis, rue des Ecoliers Sainte-Gemme-la-Plaine 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 49 58 00 95

English :

A cycle of 4 sessions to improve the quality of your sleep thanks to sophrology, in Sainte-Gemme-la-Plaine.

German :

Ein Zyklus von 4 Sitzungen, um die Qualität Ihres Schlafs mithilfe von Sophrologie zu verbessern, in Sainte-Gemme-la-Plaine.

Italiano :

Un ciclo di 4 sedute per migliorare la qualità del sonno con la sofrologia, a Sainte-Gemme-la-Plaine.

Espanol :

Ciclo de 4 sesiones para mejorar la calidad del sueño mediante la sofrología, en Sainte-Gemme-la-Plaine.

