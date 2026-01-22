Atelier Sophrologie Association Spirales Centre Beaulieu Le Mans

Atelier Sophrologie Association Spirales

Centre Beaulieu 176 Avenue François Chancel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 10:30:00

fin : 2026-02-08 12:00:00

Date(s) :

2026-02-08

atelier de sophrologie animé par Anne Mauboussin

Si vous vous sentez stressé(e), fatigué(e), ou emporté(e) par le tourbillon du quotidien… Si vous avez l’impression de subir les événements, des difficultés à vous autoriser une pause, ou encore des tensions musculaires ou des douleurs chroniques ?

1h30 heures de sophrologie pour approfondir les techniques de respiration, de détente musculaire et de visualisation positive. .

Centre Beaulieu 176 Avenue François Chancel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire mauboussin.sophro@gmail.com

English :

sophrology workshop led by Anne Mauboussin

