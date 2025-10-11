Atelier Sophrologie Dambach-la-Ville

Atelier Sophrologie Dambach-la-Ville samedi 11 octobre 2025.

Atelier Sophrologie

2 rue du Bernstein Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11 09:30:00

fin : 2025-10-11 10:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Prenez un temps pour vous, entre détente, convivialité et gourmandise.

La sophrologie se teinte de saveurs d’automne à l’Atelier W.

Prenez un temps pour vous, entre détente, convivialité et gourmandise.

Autour d’un café et d’une brioche maison, venez vivre une séance de sophrologie. Une parenthèse co-imaginée par l’Atelier W et Marion ROY, sophrologue, pour une entrée dans l’automne savoureuse et sereine .

2 rue du Bernstein Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 9 82 29 06 50 contact@latelierw.alsace

English :

Take some time out for yourself, with a relaxing, convivial and gourmet atmosphere.

German :

Nehmen Sie sich eine Zeit für sich selbst, zwischen Entspannung, Geselligkeit und Gaumenfreuden.

Italiano :

Prendetevi del tempo per rilassarvi, godervi la compagnia e assaporare le delizie.

Espanol :

Tómese un tiempo para relajarse, disfrutar de la compañía y saborear las delicias.

L’événement Atelier Sophrologie Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme du pays de Barr