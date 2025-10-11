Atelier Sophrologie Dambach-la-Ville
Atelier Sophrologie Dambach-la-Ville samedi 11 octobre 2025.
Atelier Sophrologie
2 rue du Bernstein Dambach-la-Ville Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-11 09:30:00
fin : 2025-10-11 10:30:00
Date(s) :
2025-10-11
Prenez un temps pour vous, entre détente, convivialité et gourmandise.
La sophrologie se teinte de saveurs d’automne à l’Atelier W.
Prenez un temps pour vous, entre détente, convivialité et gourmandise.
Autour d’un café et d’une brioche maison, venez vivre une séance de sophrologie. Une parenthèse co-imaginée par l’Atelier W et Marion ROY, sophrologue, pour une entrée dans l’automne savoureuse et sereine .
2 rue du Bernstein Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 9 82 29 06 50 contact@latelierw.alsace
English :
Take some time out for yourself, with a relaxing, convivial and gourmet atmosphere.
German :
Nehmen Sie sich eine Zeit für sich selbst, zwischen Entspannung, Geselligkeit und Gaumenfreuden.
Italiano :
Prendetevi del tempo per rilassarvi, godervi la compagnia e assaporare le delizie.
Espanol :
Tómese un tiempo para relajarse, disfrutar de la compañía y saborear las delicias.
L’événement Atelier Sophrologie Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme du pays de Barr