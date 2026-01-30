Atelier sophrologie et arts créatifs Cailleville

Atelier sophrologie et arts créatifs

Offrez à votre enfant un moment pour se poser, créer et mieux comprendre ses émotions.

Une relaxation guidée, un temps de création artistique et une belle découverte se son monde intérieur.

Au programme

>explorer ses émotions en douceur

>créer son paysage intérieur

>découvrir une ressource qui fait du bien

>repartir avec sa création

Durée 1h, matériel fourni.

Atelier en petits groupes (2 à 4 maxi) proposé par Stéphanie Deman.

Horaires

enfants 3 à 5 ans 10h-11h

enfant 6 à 10 ans 14h-15h

ados 16h-17h .

Cabinet de sophrologie Cailleville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 01 10 57

