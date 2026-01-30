Atelier sophrologie et arts créatifs Cailleville
Atelier sophrologie et arts créatifs Cailleville mardi 3 mars 2026.
Cabinet de sophrologie Cailleville Seine-Maritime
Offrez à votre enfant un moment pour se poser, créer et mieux comprendre ses émotions.
Une relaxation guidée, un temps de création artistique et une belle découverte se son monde intérieur.
Au programme
>explorer ses émotions en douceur
>créer son paysage intérieur
>découvrir une ressource qui fait du bien
>repartir avec sa création
Durée 1h, matériel fourni.
Atelier en petits groupes (2 à 4 maxi) proposé par Stéphanie Deman.
Horaires
enfants 3 à 5 ans 10h-11h
enfant 6 à 10 ans 14h-15h
ados 16h-17h .
Cabinet de sophrologie Cailleville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 01 10 57
