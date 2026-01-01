Atelier sophrologie parent/enfant Rue de la Ville Cherel Caulnes

Atelier sophrologie parent/enfant

Rue de la Ville Cherel Médiathèque Caulnes Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 10:45:00

2026-01-17

Animé par Nolwenn C. Sophrologie

Atelier ludique et interactif en duo parent/enfant, adapté pour les plus petits et les plus grands, à travers des exercices sensoriels, corporels et respiratoires visant à favoriser le bien-être.

Sur inscription

10h-10h45 pour les 4-6 ans

11h-12h pour les 7-12 ans .

Rue de la Ville Cherel Médiathèque Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22

