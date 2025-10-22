Atelier sophrologie parents-enfants en duo ou trio Salle Roger Boudet Cousance

Atelier sophrologie parents-enfants en duo ou trio

Salle Roger Boudet 4 Rue de la Gare Cousance Jura

Gratuit

2025-10-22

Ces ateliers, animés par Carine Toudic, sophrologue de Ma bulle mieux-être, offrent un moment de douceur et de partage entre parents et enfants. Ils fournissent également des outils simples pour mieux gérer les émotions et créer une ambiance familiale sereine. .

Salle Roger Boudet 4 Rue de la Gare Cousance 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 69 94 52 41 vie-sociale@ccportedujura.fr

