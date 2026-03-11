ATELIER SOPHROLOGIE Route du Languedoc Peyre en Aubrac

ATELIER SOPHROLOGIE

Route du Languedoc Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Cathy Bouscayrol vous propose une parenthèse de détente et de bien-être de 14 h 30 à 16 h. Cette séance est l’occasion de vous ressourcer et de libérer les tensions en douceur.

Pour prolonger ce moment de convivialité et d’échange, la séance se clôturera par une infusion offerte à tous les participants. .

Route du Languedoc Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 87 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ATELIER SOPHROLOGIE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-03-11 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien