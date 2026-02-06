Atelier Sophrologie pour adultes Messincourt
Atelier Sophrologie pour adultes Messincourt mercredi 4 mars 2026.
Atelier Sophrologie pour adultes
Bibliothèque de Messincourt Messincourt Ardennes
Offrez-vous une parenthèse de bien-être en découvrant la sophrologie lors d’un atelier d’initiation animé par Stéphanie Lerolle Gousset, sophrologue et intervenante bien-être en entreprise.
Bibliothèque de Messincourt Messincourt 08110 Ardennes Grand Est +33 3 51 88 00 21 messincourt.biblio@gmail.com
Treat yourself to a moment of well-being by discovering sophrology during an introductory workshop led by Stéphanie Lerolle Gousset, sophrologist and corporate well-being consultant.
