Atelier Sophrologie 1 Rue des Giroie, 53370 Saint-Pierre-des-Nids Saint-Pierre-des-Nids

Atelier Sophrologie

1 Rue des Giroie, 53370 Saint-Pierre-des-Nids

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 19:00:00

fin : 2026-01-29 20:15:00

Date(s) :

2026-01-29

Besoin de respirer mieux ? De décompresser ? L’atelier de sophrologie aura lieu jeudi 29 janvier à 19h00, animé par Cécile Rose. Des questions, une inscription ? N’hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un mail !

L’atelier de sophrologie offre un moment de pause et de recentrage pour mieux gérer le stress du quotidien. À travers des exercices simples de respiration, de relaxation et de visualisation positive, chacun apprend à apaiser les tensions, relâcher le mental et retrouver un état de calme intérieur.

Les séances se déroulent en petit groupe pour permettre à chacun de profiter pleinement de ce temps pour soi, dans une atmosphère douce et bienveillante.

Les exercices sont faciles à refaire chez soi, pour prolonger les bienfaits au fil des jours.

Jeudi 29 Janvier,

Durée environ 1h15

Atelier gratuit Inscription obligatoire .

+33 7 68 50 25 74 famillesrurales.spdn@gmail.com

English:

Need to breathe easier? Need to decompress? The sophrology workshop will take place on Thursday January 29 at 7.00 pm, led by Cécile Rose. Do you have any questions or would you like to sign up? Give us a call or send us an e-mail!

