Atelier sophrologie, Salle Salle d’honneur des Greniers du Roy – Rue de l’Hospice Villemur-sur-Tarn, Villemur-sur-Tarn

Atelier sophrologie Samedi 21 février, 09h15 Salle Salle d’honneur des Greniers du Roy – Rue de l’Hospice Villemur-sur-Tarn Haute-Garonne

10 euros par atelier par personne OU

Samedi 21 février 2026 et 11 avril 2026 : 9 H 30 – 12 H 30.

9H 15 : Accueil – Installation des participants

. Présentation – Des repères théoriques avant d epartiquer

Concentrer son attention sur son corps – Libérer ses tensions.

. Pause.

. Contempler ses sens – Se préparer à uen échéance

. Renforcer ses valeurs – Se reconnecter à soi.

12 H 30 : Fin du stage.

——————————————–Inscription avant le 15 février 2026 à l’adresse : valeriesophrologielive@gmail.com

Atelier axé sur des pratiques d’activation corporelle, respiration et visualisation… Prendre un temps pour soi – concentration – Se reconnecter à soi…