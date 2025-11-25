Atelier sophrologie Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Atelier sophrologie

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot

Date: 2025-11-25

fin : 2025-11-25

2025-11-25

Atelier découverte de la sophrologie avec Magalie Sotteau. Renforcez votre estime de soi grâce à la sophrologie.

Sur réservation.

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Atelier sophrologie

Sophrology discovery workshop with Magalie Sotteau. Boost your self-esteem with sophrology.

Reservations required.

German : Atelier sophrologie

Workshop zur Entdeckung der Sophrologie mit Magalie Sotteau. Stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl mithilfe der Sophrologie.

Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Laboratorio di scoperta della sofrologia con Magalie Sotteau. Aumenta la tua autostima con la sofrologia.

Solo su appuntamento.

Espanol : Atelier sophrologie

Taller de descubrimiento de la sofrología con Magalie Sotteau. Aumente su autoestima con la sofrología.

Sólo con cita previa.

