Atelier sophrologie Café Cantine Villeneuve-sur-Lot mardi 25 novembre 2025.

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Atelier découverte de la sophrologie avec Magalie Sotteau. Renforcez votre estime de soi grâce à la sophrologie.
Sur réservation.
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30 

English : Atelier sophrologie

Sophrology discovery workshop with Magalie Sotteau. Boost your self-esteem with sophrology.
Reservations required.

German : Atelier sophrologie

Workshop zur Entdeckung der Sophrologie mit Magalie Sotteau. Stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl mithilfe der Sophrologie.
Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Laboratorio di scoperta della sofrologia con Magalie Sotteau. Aumenta la tua autostima con la sofrologia.
Solo su appuntamento.

Espanol : Atelier sophrologie

Taller de descubrimiento de la sofrología con Magalie Sotteau. Aumente su autoestima con la sofrología.
Sólo con cita previa.

