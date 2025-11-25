Atelier sophrologie Café Cantine Villeneuve-sur-Lot
Atelier sophrologie Café Cantine Villeneuve-sur-Lot mardi 25 novembre 2025.
Atelier sophrologie
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2025-11-25
fin : 2025-11-25
2025-11-25
Atelier découverte de la sophrologie avec Magalie Sotteau. Renforcez votre estime de soi grâce à la sophrologie.
Sur réservation.
Atelier découverte de la sophrologie avec Magalie Sotteau. Renforcez votre estime de soi grâce à la sophrologie.

Sur réservation.
Sur réservation. .
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30
English : Atelier sophrologie
Sophrology discovery workshop with Magalie Sotteau. Boost your self-esteem with sophrology.
Reservations required.
German : Atelier sophrologie
Workshop zur Entdeckung der Sophrologie mit Magalie Sotteau. Stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl mithilfe der Sophrologie.
Nach vorheriger Anmeldung.
Italiano :
Laboratorio di scoperta della sofrologia con Magalie Sotteau. Aumenta la tua autostima con la sofrologia.
Solo su appuntamento.
Espanol : Atelier sophrologie
Taller de descubrimiento de la sofrología con Magalie Sotteau. Aumente su autoestima con la sofrología.
Sólo con cita previa.
