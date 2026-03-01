Atelier sortie découverte de l’Estran Plouguerneau

Atelier sortie découverte de l’Estran

Club nautique de Plouguerneau Plouguerneau Finistère

Début : 2026-03-21 12:45:00

fin : 2026-03-21 14:15:00

2026-03-21

Rouges, vertes, brunes, la Bretagne compte près de 600 espèces d’algues.

Une expérience sur l’estran pour en découvrir tous les secrets !

Apprenez à reconnaître les algues, leur étagement et les techniques de récolte pour préserver la ressource.

Prévoir une tenue et des chaussures adaptées pour aller dans l’eau, couteau ou ciseau et panier.

Le rendez vous se fait au club nautique de Plouguerneau .

Club nautique de Plouguerneau Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 29 02 48 18

English : Atelier sortie découverte de l’Estran

