Atelier » Sortir des schémas qui se répètent » Au Foyer Rural Yssingeaux

Atelier » Sortir des schémas qui se répètent » Au Foyer Rural Yssingeaux vendredi 3 octobre 2025.

Atelier » Sortir des schémas qui se répètent »

Au Foyer Rural 9003 rue jean de bourbon Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

si adhérent Spirale 43 Bien-Être

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03 21:30:00

Date(s) :

2025-10-03

Marre de revivre les mêmes histoires ? Votre vie a besoin d’un nouveau chapitre ! L’association Spirale’43 organise une conférence animé par Florian Bourdon Coach en libération intérieure.

.

Au Foyer Rural 9003 rue jean de bourbon Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 28 57 46

English :

Tired of reliving the same stories? Your life needs a new chapter! The Spirale’43 association is organizing a conference led by Florian Bourdon, coach in inner liberation.

German :

Sind Sie es leid, immer wieder die gleichen Geschichten zu erleben? Ihr Leben braucht ein neues Kapitel! Der Verein Spirale’43 organisiert eine Konferenz, die von Florian Bourdon, Coach für innere Befreiung, geleitet wird.

Italiano :

Stanchi di rivivere le stesse vecchie storie? La vostra vita ha bisogno di un nuovo capitolo! L’associazione Spirale’43 organizza una conferenza guidata da Florian Bourdon, coach della liberazione interiore.

Espanol :

¿Cansado de revivir las mismas viejas historias? Tu vida necesita un nuevo capítulo La asociación Spirale’43 organiza una conferencia dirigida por Florian Bourdon, coach de liberación interior.

L’événement Atelier » Sortir des schémas qui se répètent » Yssingeaux a été mis à jour le 2025-09-19 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire