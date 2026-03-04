Atelier : “Sortons de nos écrans”, Foyer communal de Brignon, Brignon

Atelier : “Sortons de nos écrans” Mercredi 1 avril, 10h00 Foyer communal de Brignon Gard

Foyer communal de Brignon 7 D7, 30190 Brignon Brignon 30190 Gard Occitanie libr.air.nimes@gmail.com

Rencontre avec Gazhole, auteur et illustrateur d’album jeunesse, atelier de tampons et lecture en partage (enfants-parents).