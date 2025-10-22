Atelier soufflage de boule de Noël Atelier Fenix Saint-Jean-le-Vieux

Atelier soufflage de boule de Noël Atelier Fenix Saint-Jean-le-Vieux mercredi 22 octobre 2025.

Atelier soufflage de boule de Noël

Atelier Fenix 150 route d’Irati Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Atelier souffleur de verre souffler votre boule de Noël adultes et enfants dès 6 ans. Récupération des boules 48h après l’atelier. Sur inscription uniquement. Créneaux toutes les 20 minutes. .

Atelier Fenix 150 route d’Irati Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 04 41 81

English : Atelier soufflage de boule de Noël

German : Atelier soufflage de boule de Noël

Italiano :

Espanol : Atelier soufflage de boule de Noël

L’événement Atelier soufflage de boule de Noël Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Pays Basque