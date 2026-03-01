Atelier souffle sauvage Saint-Didier-la-Forêt
Atelier souffle sauvage Saint-Didier-la-Forêt lundi 16 mars 2026.
Atelier souffle sauvage
Écuries les sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Début : 2026-03-16 14:00:00
fin : 2026-03-16 18:00:00
2026-03-16
Cérémonie chamanique rare et vivante.
Écuries les sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03
English :
A rare and lively shamanic ceremony.
