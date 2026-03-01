Atelier souffle sauvage Saint-Didier-la-Forêt

Atelier souffle sauvage Saint-Didier-la-Forêt lundi 16 mars 2026.

Atelier souffle sauvage

Écuries les sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-16 14:00:00
fin : 2026-03-16 18:00:00

Date(s) :
2026-03-16

Cérémonie chamanique rare et vivante.
  .

Écuries les sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A rare and lively shamanic ceremony.

L’événement Atelier souffle sauvage Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme Val de Sioule

Prochains événements à Saint-Didier-la-Forêt