Atelier souffle sauvage

Écuries les sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16 14:00:00

fin : 2026-03-16 18:00:00

Date(s) :

2026-03-16

Cérémonie chamanique rare et vivante.

.

Écuries les sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A rare and lively shamanic ceremony.

L’événement Atelier souffle sauvage Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme Val de Sioule