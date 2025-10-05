Atelier Soulager les maux avec les huiles essentielles Maison du patrimoine naturel Sadirac

Atelier Soulager les maux avec les huiles essentielles

Maison du patrimoine naturel 23 Route de Créon Sadirac Gironde

Tous les dimanches entre 14 h 30 et 18 h, visite libre de la Maison du patrimoine naturel du Créonnais (MPNC) à Sadirac et à 15 h activité ou balade de découverte de l’environnement pour toute la famille. Ce dimanche 5 octobre, on vous expliquera comment soulager les maux avec les huiles essentielles. Découvrez l’effet psyco-émotionnel du parfum des plantes sur notre état d’esprit à travers les huiles essentielles. Sans inscription nécessaire au préalable. Entrée libre. .

Maison du patrimoine naturel 23 Route de Créon Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 64 32 nature.creonnais@terreetocean.fr

