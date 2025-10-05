Atelier Soulager les maux avec les huiles essentielles Maison du patrimoine naturel Sadirac
Atelier Soulager les maux avec les huiles essentielles Maison du patrimoine naturel Sadirac dimanche 5 octobre 2025.
Atelier Soulager les maux avec les huiles essentielles
Maison du patrimoine naturel 23 Route de Créon Sadirac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Tous les dimanches entre 14 h 30 et 18 h, visite libre de la Maison du patrimoine naturel du Créonnais (MPNC) à Sadirac et à 15 h activité ou balade de découverte de l’environnement pour toute la famille. Ce dimanche 5 octobre, on vous expliquera comment soulager les maux avec les huiles essentielles. Découvrez l’effet psyco-émotionnel du parfum des plantes sur notre état d’esprit à travers les huiles essentielles. Sans inscription nécessaire au préalable. Entrée libre. .
Maison du patrimoine naturel 23 Route de Créon Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 64 32 nature.creonnais@terreetocean.fr
English : Atelier Soulager les maux avec les huiles essentielles
German : Atelier Soulager les maux avec les huiles essentielles
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Soulager les maux avec les huiles essentielles Sadirac a été mis à jour le 2025-09-18 par OT de l’Entre-deux-Mers