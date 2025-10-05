Atelier Soulager les maux avec les huiles essentielles Maison du patrimoine naturel Sadirac

Atelier Soulager les maux avec les huiles essentielles

Atelier Soulager les maux avec les huiles essentielles Maison du patrimoine naturel Sadirac dimanche 5 octobre 2025.

Atelier Soulager les maux avec les huiles essentielles

Maison du patrimoine naturel 23 Route de Créon Sadirac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05

Date(s) :
2025-10-05

Tous les dimanches entre 14 h 30 et 18 h, visite libre de la Maison du patrimoine naturel du Créonnais (MPNC) à Sadirac et à 15 h activité ou balade de découverte de l’environnement pour toute la famille. Ce dimanche 5 octobre, on vous expliquera comment soulager les maux avec les huiles essentielles. Découvrez l’effet psyco-émotionnel du parfum des plantes sur notre état d’esprit à travers les huiles essentielles. Sans inscription nécessaire au préalable. Entrée libre.   .

Maison du patrimoine naturel 23 Route de Créon Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 64 32  nature.creonnais@terreetocean.fr

English : Atelier Soulager les maux avec les huiles essentielles

German : Atelier Soulager les maux avec les huiles essentielles

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Soulager les maux avec les huiles essentielles Sadirac a été mis à jour le 2025-09-18 par OT de l’Entre-deux-Mers