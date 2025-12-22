Atelier soupe + lecture contée + loup-garou au Phare Plérin, Espace Part’AgeS Le PHARE Saint-Brieuc

Atelier soupe + lecture contée + loup-garou au Phare Plérin

Espace Part’AgeS Le PHARE 7 rue de la Croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-23 14:00:00

fin : 2026-01-23 17:00:00

2026-01-23

En prévision de la nuit de la lecture qui se tiendra au CAP ce vendredi 23 janvier à partir de 17h30, atelier cuisine au PHARE l’après-midi pour préparer la soupe qui sera servie vers 19h au CAP entre une lecture contée et une partie de loup garou ! .

Espace Part’AgeS Le PHARE 7 rue de la Croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48

