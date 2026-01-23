Atelier Source Saint-Claude
Atelier Source Saint-Claude samedi 21 février 2026.
Atelier Source
Saint-Claude Jura
Tarif : 120 – 120 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21 17:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Atelier Source
Samedi 21 février
De 9h à 12h et de 14h à 17h
à Saint-Claude, lieu exact communiqué après inscription.
Une journée immersive dédiée à la création intuitive.
L’Atelier Source propose un temps pour soi, mêlant relaxation guidée et peinture, dans un cadre doux, bienveillant et sécurisant.
Une invitation à se déposer, ressentir et laisser émerger une expression personnelle, libre et authentique.
Déroulement de la journée
– Accueil du groupe et temps de présentation
– Relaxations guidées (respiration, visualisation)
– Pauses, temps d’intégration et d’échanges
– Temps de création picturale accompagné
– Temps de partage en fin de journée
Tarif 120 € la journée
Sur réservation .
Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Source
L’événement Atelier Source Saint-Claude a été mis à jour le 2026-01-23 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE