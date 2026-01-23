Atelier Source

Saint-Claude Jura

Samedi 21 février

De 9h à 12h et de 14h à 17h

à Saint-Claude, lieu exact communiqué après inscription.

Une journée immersive dédiée à la création intuitive.

L’Atelier Source propose un temps pour soi, mêlant relaxation guidée et peinture, dans un cadre doux, bienveillant et sécurisant.

Une invitation à se déposer, ressentir et laisser émerger une expression personnelle, libre et authentique.

Déroulement de la journée

– Accueil du groupe et temps de présentation

– Relaxations guidées (respiration, visualisation)

– Pauses, temps d’intégration et d’échanges

– Temps de création picturale accompagné

– Temps de partage en fin de journée

Tarif 120 € la journée

Sur réservation .

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

