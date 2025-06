Atelier sourcellerie au château de Pontécoulant avec David Lecoeur Pontécoulant 5 juillet 2025 14:30

Calvados

Atelier sourcellerie au château de Pontécoulant avec David Lecoeur Château de Pontécoulant Pontécoulant Calvados

Début : 2025-07-05 14:30:00

fin : 2025-08-10 17:00:00

2025-07-05

2025-08-10

Apprenez à devenir sourcier !

Ouvert à tout public, cet événement sera animé par David Lecoeur, président de l’Association des blancs montagnards.

Après le cours théorique, vous découvrirez le métier ancien de sourcier en vous initiant à la manipulation de baguettes.

Sur inscription au 02.31.69.62.54

Château de Pontécoulant

Pontécoulant 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 62 54

English : Atelier sourcellerie au château de Pontécoulant avec David Lecoeur

Learn to become a dowser!

Open to all, this event will be hosted by David Lecoeur, President of the Association des blancs montagnards.

After the theory course, you’ll discover the ancient profession of dowsing by learning how to handle rods.

Registration on 02.31.69.62.54

German : Atelier sourcellerie au château de Pontécoulant avec David Lecoeur

Lernen Sie, Wünschelrutengänger zu werden!

Diese Veranstaltung ist für jedes Publikum offen und wird von David Lecoeur, dem Präsidenten der Association des blancs montagnards, geleitet.

Nach dem Theorieunterricht lernen Sie den alten Beruf des Wünschelrutengängers kennen, indem Sie sich in die Handhabung der Ruten einführen lassen.

Nach Anmeldung unter 02.31.69.62.54

Italiano :

Imparate a diventare radiestesisti!

Aperto al pubblico, questo evento sarà condotto da David Lecoeur, presidente dell’Association des blancs montagnards.

Dopo la lezione teorica, scoprirete l’antica professione del rabdomante imparando a maneggiare le bacchette.

Iscrizione obbligatoria al numero 02.31.69.62.54

Espanol :

Aprende a ser radiestesista

Esta actividad, abierta al público en general, estará dirigida por David Lecoeur, Presidente de la Association des blancs montagnards.

Tras la clase teórica, descubrirás el antiguo oficio de radiestesista aprendiendo a manejar las varillas.

Inscripción obligatoria en el 02.31.69.62.54

