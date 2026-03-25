Atelier Soxette Marionnettes Lesneven S’emmêle #3 Rue Dixmude Lesneven
Atelier Soxette Marionnettes Lesneven S’emmêle #3 Rue Dixmude Lesneven mercredi 8 avril 2026.
Atelier Soxette Marionnettes Lesneven S’emmêle #3
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-04-08 18:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Dans le cadre du Festival Lesneven S’emmêle #3, la médiathèque accueille la compagnie Niclounivis pour un atelier de construction, de manipulation et une mini représentation en fin d’atelier !
Sur inscription à partir de 5 ans.
Matériel à amener une vieille paire de chaussette .
Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
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English : Atelier Soxette Marionnettes Lesneven S’emmêle #3
L’événement Atelier Soxette Marionnettes Lesneven S’emmêle #3 Lesneven a été mis à jour le 2026-03-25 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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