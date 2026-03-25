Atelier Soxette Marionnettes Lesneven S’emmêle #3 Rue Dixmude Lesneven

Atelier Soxette Marionnettes Lesneven S’emmêle #3

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 18:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Dans le cadre du Festival Lesneven S’emmêle #3, la médiathèque accueille la compagnie Niclounivis pour un atelier de construction, de manipulation et une mini représentation en fin d’atelier !

Sur inscription à partir de 5 ans.

Matériel à amener une vieille paire de chaussette .

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

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English : Atelier Soxette Marionnettes Lesneven S’emmêle #3

L’événement Atelier Soxette Marionnettes Lesneven S’emmêle #3 Lesneven a été mis à jour le 2026-03-25 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne