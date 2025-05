Atelier spécial Fêtes des Mères proposé par l’atelier Santoline – Atelier Santoline Bayonne, 25 mai 2025 10:00, Bayonne.

Atelier spécial Fêtes des Mères proposé par l’atelier Santoline Atelier Santoline 31 Boulevard Jean d’Amou Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-05-25 10:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

2025-05-25

L’artisan fleuriste Stéphanie de l’Atelier Santoline vous propose de venir dans son atelier créer un objet de décoration intemporel avec ou pour votre maman.

Plusieurs dates, horaires et thèmes, sûrement un qui la ravira…Offrez un cadeau original et un vrai moment de partage !

Le nombre de places est limité, la réservation est donc obligatoire par téléphone ou sur le site de l’Atelier Santoline. Par ailleurs, l’Atelier Santoline reste à votre disposition toute l’année avec 4 ateliers par semaine (Terrarium, Kokedama, bouquet de fleurs fraîches ou séchées, couronne florale) et de nombreux autres dates et ateliers à thèmes à suivre sur instagram atelier.santoline. .

