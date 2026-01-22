Atelier spécial Mardi Gras avec Céci Rjass Pornic

Atelier spécial Mardi Gras avec Céci Rjass

4 rue Fernand de Mun Pornic Loire-Atlantique

2026-02-17 10:30:00

2026-02-17 12:00:00

2026-02-17

Mots, couleurs et mise en page l’atelier qui pimente vos recettes

Dans cet atelier, on joue avec les recettes de cuisine pour les dessiner, les mettre en images et en mots, du croquis à l’illustration finale… sans aucune pression sur le résultat.

Au programme

Venez vous amuser autour de la thématique de Mardi Gras !

Créez votre carte recette au format A5, illustrée de beignets à réaliser à la maison.

Et si vous avez votre propre recette fétiche pour Mardi Gras, n’hésitez pas à la ramener !

Infos pratiques

Public à partir de 6 ans

Durée 1h30

Tout le matériel est fourni

Reservation en ligne possible

Ceci Rjass vous accompagne pas à pas, que ce soit pour le dessin, la couleur, la mise en page ou l’écriture.

4 rue Fernand de Mun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@cecirjass.fr

