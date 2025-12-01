Atelier spécial Noël Place Jean Fournier Plougastel-Daoulas
Atelier spécial Noël
Place Jean Fournier Espace Frézier Plougastel-Daoulas Finistère
Début : 2025-12-23 14:30:00
fin : 2025-12-23 15:30:00
2025-12-23
Venez partager un moment de convivialité et de chaleur, autour d’un atelier de création de décorations de Noël. Découpage, peinture, paillettes seront au rendez-vous !
Informations pratiques
Conseillé à partir de 6 ans.
Durée 1h.
Réservation obligatoire auprès du musée par téléphone, mail ou directement à la boutique. .
Place Jean Fournier Espace Frézier Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18
