Atelier spécial Noël Place Jean Fournier Plougastel-Daoulas

Atelier spécial Noël

Place Jean Fournier Espace Frézier Plougastel-Daoulas Finistère

Début : 2025-12-23 14:30:00

fin : 2025-12-23 15:30:00

2025-12-23

Venez partager un moment de convivialité et de chaleur, autour d’un atelier de création de décorations de Noël. Découpage, peinture, paillettes seront au rendez-vous !

Conseillé à partir de 6 ans.

Durée 1h.

Réservation obligatoire auprès du musée par téléphone, mail ou directement à la boutique. .

Place Jean Fournier Espace Frézier Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18

