Atelier Spécial Plats Mijotés La Grande École Le Havre

Atelier Spécial Plats Mijotés

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 13:00:00

2025-11-22

Venez célébrer la saison des plats mijotés ! Lors de cet atelier, notre cheffe Sabrina vous dévoilera ses secrets pour réussir des plats réconfortants, savoureux et plein de caractère. Un moment convivial pour apprendre à mijoter des recettes qui réchauffent le cœur autant que les papilles.

Durée 3h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

