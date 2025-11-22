Atelier Spécial Plats Mijotés La Grande École Le Havre
Atelier Spécial Plats Mijotés La Grande École Le Havre samedi 22 novembre 2025.
Atelier Spécial Plats Mijotés
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 13:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Venez célébrer la saison des plats mijotés ! Lors de cet atelier, notre cheffe Sabrina vous dévoilera ses secrets pour réussir des plats réconfortants, savoureux et plein de caractère. Un moment convivial pour apprendre à mijoter des recettes qui réchauffent le cœur autant que les papilles.
Durée 3h
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
