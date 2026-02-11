Atelier spécial Saint-Valentin “Bouteille de fleurs” Heydi Café Fleurs Heydi café fleurs Périgueux

Atelier spécial Saint-Valentin “Bouteille de fleurs” Heydi Café Fleurs

Heydi café fleurs 4 Rue de l’Ancien Hôtel de Ville Périgueux Dordogne

Atelier spécial Saint-Valentin “Bouteille de fleurs” ✨

De quoi passer un moment convivial… et repartir avec une jolie création à garder pour vous ou à offrir

⚠️ Réservation obligatoire je limite les places à 6 personnes pour pouvoir vous accompagner au mieux pendant l’atelier.

Date jeudi 12 février à 19h

Durée 1h

Places 6

Tarif 50€ création

Inscription via le lien de réservation

Condition venez avec votre propre bouteille (pour être sûr(e) qu’elle vous plaise à 100% )

Hâte de partager ce moment avec vous .

