Atelier spécial Saint-Valentin “Bouteille de fleurs” Heydi Café Fleurs Heydi café fleurs Périgueux

Heydi café fleurs 4 Rue de l’Ancien Hôtel de Ville Périgueux Dordogne
Atelier spécial Saint-Valentin “Bouteille de fleurs” ✨
De quoi passer un moment convivial… et repartir avec une jolie création à garder pour vous ou à offrir
⚠️ Réservation obligatoire je limite les places à 6 personnes pour pouvoir vous accompagner au mieux pendant l’atelier.
Date jeudi 12 février à 19h
Durée 1h
Places 6
Tarif 50€ création
Inscription via le lien de réservation
Condition venez avec votre propre bouteille (pour être sûr(e) qu’elle vous plaise à 100% )
Hâte de partager ce moment avec vous .
