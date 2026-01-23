Atelier spécial Saint-Valentin Tirez-vous le portrait ! Ceci Rjass

4 rue Fernand de Mun Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Atelier Duo Créez vos portraits avec Céci Rjass

Au programme :

Un atelier en duo pour s’amuser à deux, que l’on soit en couple, en famille ou entre amis. Pas besoin d’être amoureux l’idée est simplement de partager un moment créatif et complice autour du dessin.

Chacun réalise le portrait de son binôme, en prenant le temps d’observer, d’échanger et de lâcher prise.

Céci Rjass t’accompagne pas à pas, du dessin à la mise en couleur, afin que chacun reparte avec son portrait.

Infos pratiques

Atelier en duo (enfants à partir de 12 ans), sans aucun prérequis en dessin

Durée 1h30

Materiel fourni

Réservation en ligne possible

Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .

4 rue Fernand de Mun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@cecirjass.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Duo workshop: Create your own portraits with Céci Rjass

L’événement Atelier spécial Saint-Valentin Tirez-vous le portrait ! Ceci Rjass Pornic a été mis à jour le 2026-01-23 par I_OT Pornic