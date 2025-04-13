Atelier-spectacle À nos fêtes ! | TURFU Festival Comédie de Caen Caen

Atelier-spectacle À nos fêtes ! | TURFU Festival

Comédie de Caen 32 Rue des Cordes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:00:00

fin : 2026-04-09 19:30:00

Date(s) :

2026-04-09

Comment faire résonner nos fêtes, la tienne, la sienne, la mienne, la leur et les vôtres ? De l’espace du buffet à la piste de danse, jusqu’aux périphéries de la fête, cet atelier/spectacle propose une traversée par l’écriture et le corps, de ce qui s’active dans les moments de festivités.

Gratuit, inscription obligatoire. Demain, faire la fête sera un moyen de créer des liens sans frontières ?

Comment faire résonner nos fêtes, la tienne, la sienne, la mienne, la leur et les vôtres ? De l’espace du buffet à la piste de danse, jusqu’aux périphéries de la fête, cet atelier/spectacle propose une traversée par l’écriture et le corps, de ce qui s’active dans les moments de festivités.

Point d’étape d’un projet de recherche-création qui s’étend de novembre 2025 à mai 2026 avec des étudiantes et étudiants volontaires de l’université de Caen Normandie, c’est à la fois la restitution d’un projet et l’occasion de le nourrir en récoltant des matières sur d’autres expériences, regards et perspectives de fête.

Après une introduction collective et musicale d’improvisation guidée, les deux artistes Emma Doude van Troostwijk et Simon Grangeat proposent une performance qui s’augmentera petit à petit des textes écrits en direct par les participantes et participants dans le public. Une restitution/fête, prévue à l’Imec le 27 mai, intégrera les contributions du public.

Intervenant·e·s

Emma DOUDE VAN TROOSTWIJK, autrice

Simon GRANGEAT, auteur

Projet porté et coordonné par Coline DU COUEDIC (responsable médiation littéraire à l’IMEC) et Muriel GILARDONE (Déléguée Culture et Relations Sciences-Société pour l’UFR SEGGAT, Université de Caen Normandie) dans le cadre du Pacte 2025-26.

Partenaires

Le projet “A nos fêtes” est organisé par l’Imec et l’Université de Caen Normandie (et plus précisément le Département d’Economie-Gestion de l’UFR SEGGAT) dans le cadre du Pacte 2025-2026. La Comédie de Caen est partenaire, ainsi que le Dôme avec la participation au TURFU Festival. Le travail d’écriture sera guidé par les auteur·ices Simon Grangeat et Emma Doude van Troostwijk. La mise en scène qui suivra est prévue avec Céline Orhel. .

Comédie de Caen 32 Rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 communication@ledome.info

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier-spectacle À nos fêtes ! | TURFU Festival

How can we make our celebrations yours, his, mine, theirs and yours resonate? From the buffet to the dance floor, to the outskirts of the party, this workshop/show takes us on a journey, through writing and the body, of what goes on at festive times.

L’événement Atelier-spectacle À nos fêtes ! | TURFU Festival Caen a été mis à jour le 2026-03-19 par Calvados Attractivité