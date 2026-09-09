Atelier – spectacle de cirque avec Oreka Zirkoa – Fête du gâteau basque Parc Saint-Joseph Cambo-les-Bains
samedi 3 octobre 2026 · Parc Saint-Joseph · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Atelier – spectacle de cirque avec Oreka Zirkoa – Fête du gâteau basque
Parc Saint-Joseph Impasse de la Gendarmerie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04
2 heures d’ateliers bilingues interactifs de découverte cirque : équilibre sur objet, acrobaties, jonglerie. .
Parc Saint-Joseph Impasse de la Gendarmerie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com
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English : Atelier – spectacle de cirque avec Oreka Zirkoa – Fête du gâteau basque
L’événement Atelier – spectacle de cirque avec Oreka Zirkoa – Fête du gâteau basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cambo les Bains
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