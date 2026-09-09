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Atelier – spectacle de cirque avec Oreka Zirkoa – Fête du gâteau basque Parc Saint-Joseph Cambo-les-Bains

samedi 3 octobre 2026 · Parc Saint-Joseph · Cambo-les-Bains

Atelier – spectacle de cirque avec Oreka Zirkoa – Fête du gâteau basque Parc Saint-Joseph Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Parc Saint-Joseph
Adresse
Impasse de la Gendarmerie
Ville
64250 Cambo-les-Bains
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Cambo-les-Bains

Atelier – spectacle de cirque avec Oreka Zirkoa – Fête du gâteau basque

Parc Saint-Joseph Impasse de la Gendarmerie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04

2 heures d’ateliers bilingues interactifs de découverte cirque : équilibre sur objet, acrobaties, jonglerie.   .

Parc Saint-Joseph Impasse de la Gendarmerie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25  info@cambolesbains.com

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English : Atelier – spectacle de cirque avec Oreka Zirkoa – Fête du gâteau basque

L’événement Atelier – spectacle de cirque avec Oreka Zirkoa – Fête du gâteau basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cambo les Bains

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