Atelier – spectacle de cirque avec Oreka Zirkoa – Fête du gâteau basque Parc Saint-Joseph Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Atelier – spectacle de cirque avec Oreka Zirkoa – Fête du gâteau basque

Parc Saint-Joseph Impasse de la Gendarmerie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

2 heures d’ateliers bilingues interactifs de découverte cirque : équilibre sur objet, acrobaties, jonglerie. .

Parc Saint-Joseph Impasse de la Gendarmerie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com

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English : Atelier – spectacle de cirque avec Oreka Zirkoa – Fête du gâteau basque

L’événement Atelier – spectacle de cirque avec Oreka Zirkoa – Fête du gâteau basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cambo les Bains