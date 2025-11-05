Atelier spectacle fabrication de pain Rue du Grand Jardin Buis-les-Baronnies

Atelier spectacle fabrication de pain

Rue du Grand Jardin Foyer de JJ Coupon Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 14:30:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

L’âge de la vie vous convie à un atelier-spectacle pour les seniors, leurs familles et tous les habitants.

Venez c’est gratuit ! et vous repartirez avec votre pain !

.

Rue du Grand Jardin Foyer de JJ Coupon Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34 mairie@buislesbaronnies.fr

English :

L’âge de la vie invites you to a workshop-show for seniors, their families and all residents.

Come along, it’s free! And you’ll go home with your own bread!

German :

L’âge de la vie lädt Sie zu einem Atelier-Spektakel für Senioren, ihre Familien und alle Einwohner ein.

Kommen Sie, es ist kostenlos! und Sie werden mit Ihrem Brot nach Hause gehen!

Italiano :

L’âge de la vie vi invita a un laboratorio-spettacolo per gli anziani, le loro famiglie e tutti i residenti.

Venite, è gratis e tornerete a casa con il vostro pane!

Espanol :

L’âge de la vie le invita a un taller-espectáculo para personas mayores, sus familias y todos los residentes.

¡Ven, es gratis! ¡Y te irás a casa con tu propio pan!

L’événement Atelier spectacle fabrication de pain Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale