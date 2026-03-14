À l’occasion du Festival Rêves d’enfants, le Centre Culturel Coréen invite Matthieu Rauchvarger, spécialiste des percussions coréennes, pour un atelier-spectacle spécialement conçu pour les enfants.

« La magie des percussions coréennes » est une invitation à explorer la richesse et la vitalité de la musique traditionnelle coréenne. Animé par Matthieu Rauchvarger, cet atelier-spectacle offre une expérience vivante et sensorielle où les jeunes spectateurs découvrent les sonorités puissantes des tambours et la résonance des gongs.

En particulier, les enfants pourront découvrir le Samulnori, genre de percussion emblématique datant du royaume de Baekje (18 av. J.-C. – 660), qui réunit quatre instruments emblématiques : le jing (grand gong), le buk (tambour), le janggu (tambour en forme de sablier) et le kwaenggwari (petit gong).

À l’occasion du Festival Rêves d’enfants, le Centre Culturel Coréen invite Matthieu Rauchvarger, spécialiste des percussions coréennes, pour un atelier-spectacle spécialement conçu pour les enfants.

Le mercredi 15 avril 2026

de 19h00 à 20h00

Le mercredi 15 avril 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Réservation fortement conseillée sur https://centreculturelcoreen.mapado.com

Réservations groupes à rsvp@coree-culture.org.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-15T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T15:00:00+02:00_2026-04-15T16:00:00+02:00;2026-04-15T19:00:00+02:00_2026-04-15T20:00:00+02:00

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris

Métro -> 9 : Miromesnil (Paris) (170m)

Bus -> 2228324352808493 : Miromesnil (Paris) (170m)

Vélib -> Miromesnil – La Boétie (81.01m)

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