ATELIER-SPECTACLE PAIN La Salvetat-sur-Agout

ATELIER-SPECTACLE PAIN

Chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Atelier-Spectacle Le Pain 2 boulangers comédiens animent un atelier conception de pain et un conte théâtralisé !

Pour les seniors, leurs famille et tous les habitants fabrication et pétrissage en musique avec conte théâtral autour de la transmission d’un savoir Le Pain

A la fin, tout le monde repart avec son pain ! .

Chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 81 37 76 49

English :

Le Pain workshop-show: 2 baker-actors lead a bread-design workshop and a theatrical tale!

German :

Atelier-Spektakel Le Pain: 2 Schauspieler-Bäcker leiten einen Workshop zur Brotgestaltung und ein theatralisches Märchen!

Italiano :

Laboratorio di pane e spettacolo: 2 panettieri e attori conducono un laboratorio di progettazione del pane e una storia teatrale!

Espanol :

Taller de pan y espectáculo: ¡2 panaderos y actores dirigen un taller de diseño de pan y una historia teatral!

