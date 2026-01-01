Atelier-spectacle qui s’aime est belle Frouard
Atelier-spectacle qui s’aime est belle
99 avenue de la Libération Frouard Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-01-17 14:00:00
fin : 2026-01-17 17:30:00
2026-01-17
Venez nombreux à notre exposition/ Ateliers/ Spectacle à l’espace 89 de 14h à 17h30.
Pas besoin de réserver
Spectacle pour enfant à partir de 14h30 dès 4 ans et à 15h45.
Gratuit !Tout public
99 avenue de la Libération Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 49 23 05
English :
Come along to our exhibition/workshop/show at Espace 89 from 2pm to 5:30pm.
No need to book
Children’s show from 2.30pm for 4-year-olds and up, and at 3.45pm.
Free admission!
