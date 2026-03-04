Atelier « SPIPOLL », Les Terrasses du Bosquet, Alès

Atelier « SPIPOLL » Dimanche 7 juin, 09h00, 10h00, 14h00, 15h00, 16h00 Les Terrasses du Bosquet Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T10:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, l’équipe des Terrasses du Bosquet vous proposent de participer à un atelier « SPIPOLL » pour observer, photographier et contribuer à la connaissance des insectes pollinisateurs du jardin.

Une activité gratuite, ouverte à tous, pour allier science citoyenne et découverte de la nature !

Qu’est-ce que le SPIPOLL ?

Le Suivi Photographique des Insectes POLLinisateurs (SPIPOLL) est un programme de sciences participatives qui permet à chacun de contribuer à la recherche sur la biodiversité. Armé d’un appareil photo ou d’un smartphone, vous apprendrez à :

Observer les abeilles, syrphes, papillons et autres insectes pollinisateurs.

les abeilles, syrphes, papillons et autres insectes pollinisateurs. Photographier ces petits héros de la nature.

ces petits héros de la nature. Identifier et déposer vos observations sur la plateforme en ligne www.spipoll.org, pour aider les scientifiques à mieux comprendre leur rôle et leur répartition.

Cet atelier sera pour vous l’occasion de :

Découvrir la biodiversité locale et apprendre à reconnaître les insectes qui butinent dans le jardin et comprendre leur importance pour l’écosystème.

et apprendre à reconnaître les insectes qui butinent dans le jardin et comprendre leur importance pour l’écosystème. Contribuer à la science en alimentant une base nationale qui permet de protéger ces espèces essentielles. En participant, vous devenez acteur de la préservation de l’environnement.

Infos pratiques

Matériel : Apportez appareil photo, tablette ou smartphone.

Public : Ouvert à tous, débutants bienvenus ! En famille, entre amis ou en solo, l’atelier est accessible dès 7 ans (accompagné d’un adulte pour les plus jeunes).

Réservation conseillée, places limitées.

Les inscriptions seront confirmées par retour de mail. Envoyez un email à centre.pomologie@ville-ales.fr en précisant : votre nom, le nombre de participants et le créneau horaire souhaité : 9h, 10h, 14h, 15h ou 16h.

Les Terrasses du Bosquet Rue d'Hombres Firmas, parc du Bosquet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 50 24 https://www.pomologie.fr/jardin-ethnobotanique-et-dacclimatation-les-terrasses-du-bosquet/ https://www.instagram.com/terrassesdubosquet_ales/ centre.pomologie@ville-ales.fr Le jardin Les Terrasses du Bosquet présente une impressionnante diversité végétale, et par conséquent animale, qui offre aux Alésiens et aux visiteurs de passage un formidable espace public en cœur de ville pour se détendre mais également un précieux outil d'apprentissage pour les jeunes et les passionnés de nature en matière de biodiversité et de transmission des connaissances. > Du 01/09 au 14/06 : du lundi au vendredi, de 9h à 17h

> Du 15 juin au 31 août : du lundi au vendredi, de 8h à 15h

